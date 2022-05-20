يسرا وعمرو الليثي يتواجدان في فندق جثمان سمير صبري لإلقاء نظرة الوداع

توافد عدد من الفنانين على فندق ماريوت الزمالك لإلقاء نظرة الوداع على الفنان سمير صبري.



وكان أول الحاضرين الفنانة يسرا والإعلامي عمرو الليثي.

عزاء سمير صبري :



قررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الأثنين المقبل .



كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد جنازة ودفن الفنان الراحل سمير صبري .



وقال أشرف زكي :" جنازة الراحل سمير صبري ستشيع غدا بعد صلاة الظهر من

مسجد الشرطه بالشيخ زايد على أن يتم دفنه في مدينة الإسكندرية ".



فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض

كشف الفنان سمير صبري قبل رحيله انه فقد جزء كبير من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية .



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيل باسابيع: إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدر وساهم في رفع حالته المعنوية.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برعايته صحيًّا دون أن يتكلف أي أعباء مالية، مؤكدًا أنه يتلقى عناية صحية لم يرها في حياته من خلال توافر أعظم الأطباء الذين يباشرون حالته كل 10 دقائق.

وتابع: "بقالي سنة ونص بتعالج على حسابي لحد لما اللي ورايا واللي قدامي راح، ودعم الرئيس السيسي لي صحيًّا جاء في وقته وأنقذني".



وأضاف: "اهتمام الرئيس السيسي بصحة المواطن البسيط يعني الكثير لنا وهذا هو رئيس مصر اللي كنا محتاجينه من زمان".



وفاة سمير صبري :

توفى منذ قليل الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجار إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، عمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء. له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم البحث عن فضيحة من بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته حضرة المتهم أبي الذي تم إنتاجه عام 2006 وكذلك قضية رأي عام بطولة يسرا ولقاء الخميسي.