علوم عين شمس: بناء مبنى معامل بتمويل 17.5 مليون جنيه لأقسام الكلية

تستعد كلية العلوم بجامعة عين شمس لعقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى 2021-2022م، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورئاسة الدكتور محمد رجاء عميد الكلية .

وأكد الدكتور محمد رجاء عميد علوم عين شمس أن الكلية على الاستعداد لإقامة الامتحانات النهائية للفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى2021-2022م مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لتفادى الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار عميد كلية العلوم أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلقى التطعيم وذلك وفقا القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات

وأضاف عميد كلية العلوم أن إدارة شؤون التعليم والطلاب قامت بإعداد جداول الإختبارات بعد التنسيق مع الأقسام العلمية والطلاب، وتم إعلانها، وان معايير وقواعد ومواصفات الورقة الإمتحانية التى تم إعتمادها من مجلس الكلية تشترط تناسب الوقت المتاح للإجابة مع الزمن المقرر للاختبار، وضرورة ان تقيس الأسئلة أكبر عدد ممكن من مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة من المقرر الدراسى، وفى سبيل ذلك فإنها ستجمع بين الأسئلة الموضوعية والمقالية القصيرة المطورة التى تقيس المهارات العليا.

وكان في وقت سابق كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أنه تم مؤخرا الموافقة على 4 برامج جديدة فى غاية الأهمية، أحدها برنامج للدراسات العليا تم الموافقة عليه وهو برنامج الماجستير المهنى فى الكيمياء والفيزياء النووية والإشعاعية .

وأشار عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، أن هناك 3 برامج أخرى تمت الموافقة عليها كلها تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر، وهى برنامج كيمياء البترول والغاز، وبرنامج الكيمياء الصناعية ، وبرنامج صحة البيئة وإدارتها وكل هذه البرامج تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وكشف الدكتور محمد رجاء أن هناك دعما كبيرا من الجامعة وتبرع من إحدى المؤسسات بقيمة 17.5 مليون جنيه لبناء مبنى المعامل وهو عبارة عن مبنى في حرم الجامعة.

وأشار إلى أن هذا المبنى مستقل وخاص بمعامل كلية العلوم، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى ليخدم كل أقسام الكلية، حيث سيخدم أقسام الكيمياء والكيماء الحيوية والميكروبيولوجى والحاسبات.