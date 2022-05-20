إصدار كتاب عن دور جامعة عين شمس في المجتمعين المصري والعربي

بعد مرور 70 عاما على إنشائها..

أصدر مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية كتاب بعنوان "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري والعربي " بمناسبة مرور سبعين عاما على إنشائها، ويقع الكتاب في جزئين في ٧٦٤ صفحة .



يأتي هذا الإصدار كرصد للتوصيات الهامه التي خرج بها مؤتمر حمل نفس العنوان "جامعة عين شمس ودورها في المجتمعين المصري - العربي ١٩٥٠ - ٢٠٢٠" وذلك في إطار احتفالات الجامعة بمرور سبعين عاما على إنشاءها ، في مارس الماضي.



وقد قام الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بأهداء نسخة من الكتاب للسيد أ.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،السيد عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء ومؤسس "صحتنا " و الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، تسلم قسم المسالك بمستشفيات جامعة عين شمس ، ، جهاز ليزر جديد ماركة (( Biolitec الألمانية )) موديل (( Leonardo 2000 )) إهداء من مؤسسة صحتنا ويعتبر الجهاز من أجهزة علاج تضخم البروستاتا و أورام المثانة، يأتى ذلك في إطار التعاون المستمر بين مستشفيات جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا.

شهد حفل تسلم الجهاز أ.د. علي الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، أ.د طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، أ.د خالد طعيمه رئيس قسم المسالك بطب عين شمس ، أ.د حسن شاكر الأستاذ بقسم المسالك ، ا.د طارق عثمان استاذ المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بطب عين شمس ورئيس وحدة المسالك ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بقسم المسالك و الأستاذة لينا شاكر مدير مؤسسة صحتنا والدكتورة رباب يوسف الرئيس التنفيذي للمؤسسة والدكتور احمد شلش رئيس قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية بشركة ايجيميد

و عقب حفل تسلم الجهاز تم عقد ورشة عمل للتدريب على كيفية تشغيله وطرق العمل عليه.

جدير بالذكر أن مؤسسة صحتنا ساهمت في توفير أجهزة ومستلزمات طبية للدمرداش بما يقرب من ثلاثين مليون جنيه ويتم العمل حاليا على مشروع تجهيز وحدة السكتة الدماغية الجديدة بالمستشفى وكذلك تجهيز وتوفير 17 سرير رعاية و17 سرير مريض والأجهزة الطبية الملحقة لهم بأكاديمية القلب وجراحات الصدر بالدمرداش".

كما تهدف المؤسسة بالتعاون مع مستشفيات جامعه عين شمس للوصول إلي علاج مليون مواطن فى 2025.