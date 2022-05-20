5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية .. صور

يضم السوق السعودي مجموعة متميزة من سيارات 2022، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية، والتصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية والتقنية، بينما استطاع الصانع الصيني أن يضع بصمة واضحة داخل السوق السعوي، بعد أن أضاف حزمة من الطرازات المتنوعة وخاصة من فئة الـ SUV الشهيرة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات SUV صينية موديل 2022 بالسعودية.

5 سيارات SUV صينية موديل 2022

1 - شانجان CS75 Plus موديل 2022

تضم السيارة شانجان CS75 Plus موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 176 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى محرك بسعة 2000 سي سي، قادر على ضخ 229 حصانا، و 360 نيوتن/متر من عزم الدوران.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان CS75 Plus موديل 2022 من 79.235 ريال إلى 103.385 ريال سعودي.

5 سيارات SUV صينية موديل 2022

2 – ام جي HS موديل 2022

حصلت السيارة ام جي HS موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 231 حصانا، و 360 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كم/ساعة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

ويتراوح سعر السيارة ام جي HS موديل 2022 بين 85.850 ريال و 101.950 ريال سعودي.

5 سيارات SUV صينية موديل 2022

3 – جيلي Azkarra موديل 2022

تعمل السيارة جيلي Azkarra موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي ثلاثي الاسطوانات، قادر على انتاج 190 حصانا، و 300 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 10 ثواني.

وتبدأ أسعار السيارة جيلي Azkarra موديل 2022 من 95.835 ريال إلى 101.585 ريال سعودي.

5 سيارات SUV صينية موديل 2022

4 – شيري تيجو 8 موديل 2022

دعمت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع محرك بسعة 2000 سي سي 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

وتقدم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة سعرية تبدأ من 79.500 ريال حتى 86.500 ريال.

5 سيارات SUV صينية موديل 2022

5 – شانجان CS35 موديل 2022

تستمد السيارة شانجان CS35 موديل 2022 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج 123 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.5 ثانية، وبسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة.

وتبدأ أسعار السيارة شانجان CS35 موديل 2022 من 44.900 ريال إلى 50.900 ريال سعودي.