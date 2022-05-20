موقع إنجليزي: إصابة هاري كين بالتسمم واحتمال غيابه عن مباراة نورويتش سيتي

أكد تقرير صحفي، إصابة هاري كين قائد فريق توتنهام بتسمم غذائي، قبل مواجهة نورويتش سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع "ذا أتلتيك"، أن هاري كين يواجه شبح الغياب عن مباراة نورويتش سيتي بسبب إصابته بتسمم غذائي.

وأضاف الموقع، أنه لا يوجد أي لاعب آخر في صفوف توتنهام شعر بتوعك غير الآن.

كما كتب جاري لينكر أسطورة الكرة الإنجليزية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" علمت من عدة مصادر عن تواجد إصابات بالتسمم الغذائي في صفوف توتنهام، أنا لا أمزح".

تابع:" أعتقد أنه كان “بشاميل” هو السبب في هذا التسمم".

ويحتاج فريق توتنهام لتحقيق الفوز على نورويتش سيتي في مباراة الأحد، لحسم المركز الرابع “رسميا” وضمان المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة.