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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتصميم مستوحى من الطائرات المقاتلة .. تفاصيل جديدة لـ باجاني C10 |صور

بتصميم مستوحي من
بتصميم مستوحي من الطائرات المقاتله .. تفاصيل جديدة لـ باجاني

بين مختلف السيارات الخارقة والرياضية تبقى اصدارات شركة باجاني واحدة من الطرازات المميزة على الاطلاق، حيث تتمتع بقدراتها الهائلة على التسارع والانطلاق، إلى جانب المظهر الرياضي، بالاضافة إلى عنصر التميز بعدد خاص من الطرازات.

بتصميم مستوحي من الطائرات المقاتله .. تفاصيل جديدة لـ باجاني C10 

وكشفت باجاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد انطلاق نسختها المميزة C10، حيث حددت يوم 12 من سبتمبر القادم ليكون هو الموعد المحدد لانطلاق هذه النسخة الخارقة، والتي استوحي تصميمها من الطائرات المقاتلة.

بتصميم مستوحي من الطائرات المقاتله .. تفاصيل جديدة لـ باجاني C10 

تظهر السيارة الخارقة باجاني C10 بتصميم انسيابي مميز، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع وكبيرة الحجم، بالاضافة إلى منظومة عادم رباعية الاداء، ومفهوم ثنائي الابواب، إلى جانب الكثير من اللمسات الانسيابية والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومصابيح أمامية عدوانية المظهر، ومرايات جانبية انيقة.

بتصميم مستوحي من الطائرات المقاتله .. تفاصيل جديدة لـ باجاني C10 

القدرات الفنية للسيارة الخارقة باجاني C10

تتمتع السيارة الخارقة باجاني C10 بمحرك من 12 أسطوانة طراز V، سعة 6000 سي سي مزدوج التيربو، بينما قرر باجاني عدم امداد السيارة بقوة اكثر من 888 حصانا "662 كيلو واط / 900 حصانا"، مع الاستعانة بقدرات AMG، على تان يتم امدادها بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء أو ناقل حركة "مانيوال".

بتصميم مستوحي من الطائرات المقاتله .. تفاصيل جديدة لـ باجاني C10 

ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة باجاني C10 من خلال 300 نسخة فقط، مع قيمة سعرية متوقعة ايضا تبدأ من 300 الف يورو.

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