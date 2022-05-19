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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

Pagani C10 موديل 2023 قادمة في هذا الموعد.. صور

صدى البلد

أكدت باجاني أن سيارتها الخارقة C10 القادمة، والتي من المقرر أن تحل محل Huayra التي يبلغ عمرها عشر سنوات، سيتم الكشف عنها في 12 سبتمبر المقبل، وعرضت الشركة أيضًا رسمًا تخطيطيًا لصورة ظليه للسيارة، وكشفت عن تصميم على شكل دمعة يشبه الانقضاض مشابهًا لذلك الذي شوهد في التسريب المبكر للسيارة  C10 .

Pagani C10 موديل 2023 قادمة في هذا الموعد

تأتي صورة الملف الشخصي المظلمة بعد اختبار نموذج أولي مؤخرًا على الطريق، ويبدو أن تصميمه على الرغم من أنه مموه بشكل كبير، لكنه يظهر عددًا من العناصر التي ظهرت أيضًا في عرض مسرب مزعوم لـ C10 في يناير.

 

يمزج التصميم بين عناصر مختلفة من تصميمات باجاني السابقة، حيث يعود الشبك الأمامي العريض والهيكل المنفتح إلى Huayra ، في حين أن شكل الكابينة على شكل دمعة يذكرنا بزوندا الأقدم، ويستحضر غطاء المحرك الأمامي الزاوي على وجه الخصوص تصميم بعض طرازات باجاني الأقدم مثل  C12 S .

Pagani C10 موديل 2023 قادمة في هذا الموعد

ظهر الجناحان الخلفيان الصغيران اللذان تم الكشف عنه في العرض المسرب أيضًا تكريمًا لـ  Pagani Zondas المبكرة وكأنهما مغطيان، مع وجود فتحات خروج للجناح المحتمل مقطوعة في التمويه الخلفي والهيكل المطلي من الداخل.

 

يتميز أيضًا عادم Pagani المركب مركزيًا بأربعة مخارج والذي ظهر في كل طراز صنعته الشركة وهذا يؤكد الشكوك التي تقول أن السيارة ستعمل بمحرك احتراق داخلي.

 

يبتعد نموذج الاختبار عن المصابيح الأمامية التقليدية المنقسمة عموديًا في Pagani مع أغطية Perspex -  وهو نمط استخدمته الشركة من قبل على Zondas الفريدة ، مثل JC و LM لمرة واحدة - ولكن هذه على الأرجح مجرد ميزات تمويه ، لأن يُظهر العرض المسرب السيارة بأضواء منفصلة.

Pagani C10 موديل 2023 قادمة في هذا الموعد

يبدو أن الجنيحات الصغيرة الموجودة في الشبكة الأمامية أمام المشعات الضخمة هي مساعدات ديناميكية هوائية محتملة ، في حين أن مآخذ الهواء الدقيقة والكبيرة على السقف وعبر الدعامات الخلفية ستجذب الهواء إلى حجرة المحرك.

 

كما أعطتنا صور التجسس هذه أول نظرة لنا على الجزء الخلفي من السيارة. يبدو أن التصميم العام يشبه Huayra ، على الرغم من أنه يتميز بزوج من المصابيح الخلفية المكدسة التي تشبه إلى حد كبير زوندا إف.

 

يبدو أن الشركة قد أسقطت أبواب Huayra's gullwing يشير خط الإغلاق المرئي بالكاد خلف النافذة إلى أن أبواب C10 ستستخدم مفصلات عادية. يمكن رؤية المناور الموضحة في العرض على السطح من خلال مقياس الحدبة ، وإن كان ضعيفًا جدًا.

 

Pagani C10 موديل 2023 قادمة في هذا الموعد

ظهر العرض السابق ، المزعوم لـ C10 ، على حساب انستجرام جديد ومجهول في بداية العام ، مصحوبًا بصورة لمستند يُزعم أنه يستهدف المشترين المحتملين ، مما يشير إلى أن التسريب جاء من عرض تقديمي مبكر للعميل. تم الآن حذف الصور الأصلية ، ولكن تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت.

 

يشاع أن  C10 الذي قيل أنه قد تم بيعه بالفعل يستخدم نسخة جديدة من محرك V12 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 6.0 ليتر من مرسيدس- AMG. سيتم عرض خيار علبة التروس اليدوية للمشترين أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مع مجاذيف تبديل.

 

تركز باجاني على التعامل بدلاً من القوة مع C10 في مقابلة مع مجلة Quattroruote الإيطالية، وقال المؤسس والرئيس هوراسيو باجاني إن الشركة بذلت المزيد من الجهد في توفير الوزن أكثر من أي جانب آخر من جوانب التصميم.

 

تخطط باجاني لبناء ما يصل إلى 300 نموذج من C10 بما في ذلك ليس فقط طرازات الكوبيه والرودستر، ولكن أيضًا الموديلات الخاصة، وادعت الشركة الإيطالية أن الاهتمام من العملاء الأمريكيين وحده كان يمكن أن يستحوذ على عملية الإنتاج بأكملها.

 

من المتوقع أن يكون C10 هو آخر طراز Pagani استخداماً لمحرك الاحتراق، حيث سيتم تهجين الطرز المستقبلية، وسيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام.

باجاني Huayra Pagani Zondas Quattroruote Instagram هوراسيو باجاني

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