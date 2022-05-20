عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب الدقهلية تشارك في فعاليات اليوم الثاني لمعسكر طلائع قرى حياة كريمة

شباب الدقهلية تشارك
شباب الدقهلية تشارك في فعاليات اليوم الثاني

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى معسكر طلائع قري حياة كريمة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع "الإدارة العامة للبرامج" بوزارة الشباب والرياضة  ، وذلك بمشاركة إجمالي ٦٠٠ طليع وطليعة للمرحلة السنية من ٩ إلي ١٤ سنة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٥/١٩ حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ ، بإشراف أحلام حامد و مصباح عاشور رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب شربين .


يأتي ذلك في ظل مبادرة " حياة كريمة " المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتنمية الريف المصري وتقديم الدعم للقري الأكثر إحتياجًا .


أكد  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، بأن المعسكر يهدف إلي تنمية مهارات الطلائع وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية ، وبناء وصقل شخصياتهم لإعداد الطلائع ليكونوا قادرين علي مواكبة التطوير التي تهدف إليه الدولة  في المرحلة القادمة .


كما يهدف المعسكر الى بناء شخصية الطلائع من خلال إقامة أنشطة وورش عمل لتفعيل مهاراتهم ، التوعية بالأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة ، ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الترويحية والثقافية ، وزيارة العديد من المزارات السياحية وإقامة حفلات السمر والأنشطة الترويحية.


كنا يأتي تنفيذ المعسكر القومى تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة عزة الدري مدير الإدارة العامة للبرامج بالإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ، وتوجيهات  علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و صلاح إمبابي مدير عام إدارة الطلائع بالمديرية ، وإشراف  أبو الفتوح البراشي مدير عام إدارة شباب شربين .

IMG-20220520-WA0011
IMG-20220520-WA0011
IMG-20220520-WA0012
IMG-20220520-WA0012
IMG-20220520-WA0013
IMG-20220520-WA0013
IMG-20220520-WA0008
IMG-20220520-WA0008
الدقهلية وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة تنمية الريف المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ