شباب الدقهلية تشارك في فعاليات اليوم الثاني لمعسكر طلائع قرى حياة كريمة

تشارك مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية فى معسكر طلائع قري حياة كريمة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية والذى تنفذه الإدارة المركزية للطلائع "الإدارة العامة للبرامج" بوزارة الشباب والرياضة ، وذلك بمشاركة إجمالي ٦٠٠ طليع وطليعة للمرحلة السنية من ٩ إلي ١٤ سنة خلال الفترة من ٢٠٢٢/٠٥/١٩ حتى ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ ، بإشراف أحلام حامد و مصباح عاشور رئيس قسم الطلائع بإدارة شباب شربين .



يأتي ذلك في ظل مبادرة " حياة كريمة " المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتنمية الريف المصري وتقديم الدعم للقري الأكثر إحتياجًا .



أكد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، بأن المعسكر يهدف إلي تنمية مهارات الطلائع وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية ، وبناء وصقل شخصياتهم لإعداد الطلائع ليكونوا قادرين علي مواكبة التطوير التي تهدف إليه الدولة في المرحلة القادمة .



كما يهدف المعسكر الى بناء شخصية الطلائع من خلال إقامة أنشطة وورش عمل لتفعيل مهاراتهم ، التوعية بالأمن السيبراني وأهداف التنمية المستدامة ، ويتضمن المعسكر العديد من البرامج الترويحية والثقافية ، وزيارة العديد من المزارات السياحية وإقامة حفلات السمر والأنشطة الترويحية.



كنا يأتي تنفيذ المعسكر القومى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة عزة الدري مدير الإدارة العامة للبرامج بالإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة ، وتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب ، و صلاح إمبابي مدير عام إدارة الطلائع بالمديرية ، وإشراف أبو الفتوح البراشي مدير عام إدارة شباب شربين .

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