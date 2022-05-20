مصرع شخص وإصابة آخر في حريق التهم 10 منازل بقنا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى اندلاع حريق، اليوم الجمعة، فى 10 منازل وأحواش بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد نشوب حريق في عدد من المنازل بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق.

نتج عن الحريق مصرع محمد أحمد 60 عاما، و إصابة محمد رمضان 40 عاما، وتلفيات بعدد من المنازل و الأحواش الملحقة بها.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بـ قنا ، من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.