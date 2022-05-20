عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حريق التهم 10 منازل بقنا

صدى البلد

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى اندلاع حريق، اليوم الجمعة، فى 10 منازل وأحواش بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد نشوب حريق في عدد من المنازل بنجع الميات التابع لقرية أبومناع شرق.

 

محاكمة مستريح أسوان و6 آخرين بمحكمة قنا الاقتصادية.. غدا

تشييع جنازة مهندس توفى بأزمة قلبية أثناء قيادة سيارته في قنا

 

نتج عن الحريق مصرع محمد أحمد 60 عاما، و إصابة محمد رمضان 40 عاما، وتلفيات بعدد من المنازل و الأحواش الملحقة بها.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة بـ قنا ، من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى بقية المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا حريق دشنا المياة أبومناع الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الجزائري أحمد بن عيسى خلال حضوره فعاليات مهرجان كان

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

بشرى سارة.. شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الأرز والسكر والبيض

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

موضوعات متعلقة

مستشفيات قنا الجامعية تستقبل وفدا طبيا هولنديا بتخصصات القلب والقسطرة

محافظ قنا يحيل مدير إدارة ورئيس قسم و4 عمال نظافة بنقادة للتحقيق

ترشيحاتنا

الوزراء: معامل هيئة الدواء تحصل على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)

شبه مستحيلة.. حالة وحيدة تقود ليفربول والسيتي إلى مباراة فاصلة لحسم لقب البريميرليج

حمى وصداع مميت | اجتماع طارئ لـ الصحة العالمية بشأن جدري القرود

فرنسا .. الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة إليزابيث بورن

دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة مفاتيح الجنان .. 9 كلمات مجابة لا تغفلها

تعمير القاهرة: الانتهاء من مشروع محور عمرو بن العاص في 9 أشهر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ