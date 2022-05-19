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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العناية الإلهية أنقذت أسرته من الموت

تشييع جنازة مهندس توفى بأزمة قلبية أثناء قيادة سيارته في قنا

صدى البلد

شيع مئات الأهالي بمركز قنا جثمان مهندس توفى بأزمة قلبية، أثناء قيادته سيارته الملاكى، فيما نجت أسرته التى كانت برفقته خلال قيادته السيارة بمدينة قنا.

وأنقذت العناية الإلهية أسرة المهندس الراحل، بعدما توقف بالسيارة على جانب الطريق، دون أن تصطدم بأى سيارة أخرى بالطريق.

 

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وتفاعل مئات المواطنين مع وفاة المهندس الذى يتمتع بسمعة طيبة بين الأهالى فى المنطقة التى يقطن بها، بجانب علاقاته الطيبة مع الجميع.

فيما أصدرت نقابة المهندسين بقنا، بياناً تنعى فيه المهندس الراحل، واصفة إياه بأنه كان يتحلى بحسن الخلق والتعامل مع الآخرين.

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بوفاة المهندس محمود عبد القادر، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية أثناء قيادة سيارته الملاكى مدينة قنا وبرفقته أسرته.

 

 

 

 

قنا ازمة قلبية سيارة ملاكى حادث المهندس نقابة المهندسين

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