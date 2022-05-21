عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يطلق أول أتوبيس تم تحويله للعمل بالغاز الطبيعي .. اليوم

النقل العام
النقل العام

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إطلاق أول أتوبيس تابع لهيئة النقل العام تم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي اليوم السبت.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير ما يقارب 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام.

محافظ القاهرة يصدق على إلغاء القوس الشمالي من الطريق الدائري

توفير الراحة للتلاميذ.. محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

محافظ القاهرة يطلق أول أتوبيس تم تحويله للعمل بالغاز الطبيعي ..غدا

محافظ القاهرة يتفقد تطوير وتوسعة شارع زهراء المعادي

من جانبه كشف اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أنه تم تحويل 327 أتوبيسا  من السولار للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم إطلاقها للعمل في شوارع العاصمة.

أوضح أن خطة الهيئة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات.

القاهرة اتوبيس السولار محافظ القاهرة هيئة النقل العام الانبعاثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حالة الطقس.. كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأمطار خلال ساعات

المصل واللقاح: مصر خالية تماما من جدري القرود

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يطلق أول أتوبيس تم تحويله للعمل بالغاز الطبيعي ..غدا

ترشيحاتنا

لم تذاع بعد .. تعرف على حلقات سجلها سمير صبري قبل وفاته

احترس من أحلام الثراء السريع.. كيف تستثمر أموالك بشكل أمن وشرعي؟

أفضل 5 أذكار بعد صلاة الفجر .. أوصى بها النبي ويغفلها كثيرون

سعر بيع وشراء الريال السعودي في مصر اليوم السبت 21-5-2022

إيسترن كومباني: لم يتواصل معنا أي مسئول برابطة الأندية لتأجيل مباراة الأهلي

صفقة انتقال حر.. مهيب عبد الهادي: بن شرقي يوقع للأهلي 3 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دقيقة حداد على روح سمير صبري ولمسة وفاء لفطوطة وزوجته بالكاثوليكي للسينما

مطالب بعلاجه على نفقة الدولة.. لماذا دخل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الرعاية المركزة للمرة الرابعة؟

إلهام شاهين بالأسود: صعقت بخبر رحيل سمير صبري

نجوم الفن يقفون دقيقة حدادا على روح سمير صبري في افتتاح الكاثوليكي .. صور

فيديو

هل يستجيب اتحاد الكرة لطلب الأهلي بإعادة مباراته مع البنك.. فيديو جراف

ساهانا.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة| فيديو جراف

تغير لون جلده ولا يتحرك.. تدهور الحالة الصحية لـ عمر البشير “فيديوجراف”

طفولة بائسة.. أسرار من حياة سمير صبري| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

اﻟﻤﺰﻳﺪ