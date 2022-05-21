محافظ القاهرة يطلق أول أتوبيس تم تحويله للعمل بالغاز الطبيعي .. اليوم

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إطلاق أول أتوبيس تابع لهيئة النقل العام تم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي اليوم السبت.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير ما يقارب 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام.

من جانبه كشف اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أنه تم تحويل 327 أتوبيسا من السولار للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم إطلاقها للعمل في شوارع العاصمة.

أوضح أن خطة الهيئة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات.