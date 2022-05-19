عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد تطوير وتوسعة شارع زهراء المعادي

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تطوير وتوسعة شارع زهراء المعادي ضمن أعمال تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة والتى تقوم بها الدولة لتسهيل ربط محورى الاوتوستراد وزهراء المعادى بمحور حسب الله الكفراوى الذى يربط المقطم والاسمرات بشرق القاهرة .


وأكد محافظ القاهرة أن الاعمال تأتى ضمن الجهود التى تقوم بها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة .

محافظ القاهرة: منظومة النظافة تعمل على مدار اليوم لعدم وجود تراكمات بالشوارع


كما شهد محافظ القاهرة أعمال نقل الأشجار الموجودة بالشارع إلى شارع الخمسين بالبساتين والتى تتم بأحدث معدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة ليتم زراعتها فى مكان آخر حفاظًا على الثروة الشجرية بالقاهرة .


وأكد محافظ القاهرة أن معدات نقل وإعادة زراعة الاشجار تعد سابقة تستخدم للمرة الأولى على مستوى الجمهورية مشيرًا  إلى أنه تم ضم أحدث الوسائل والمعدات التى تستخدم فى نقل وإعادة زراعة الأشجار والنخيل للحفاظ على الأشجار التى يتم نقلها من مناطق التطوير بزراعتها فى أماكن اخرى .
 

وشدد محافظ القاهرة خلال متابعته عمل معدات شفط القمامة من الشارع والتى تم إدخالها مؤخرًا لرفع كفاءة النظافة بجميع أحياء العاصمة على ضرورة استمرار إعتماد هيئة النظافة على مواردها وبحث سبل تعظيمها ، مع استغلال الكوادر المميزة التى تزخر بها الهيئة لإظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .
رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ، واللواء أحمد جودة رئيس حى المعادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

IMG-20220519-WA0011
IMG-20220519-WA0011
IMG-20220519-WA0010
IMG-20220519-WA0010
IMG-20220519-WA0005
IMG-20220519-WA0005
IMG-20220519-WA0007
IMG-20220519-WA0007
IMG-20220519-WA0006
IMG-20220519-WA0006
IMG-20220519-WA0002
IMG-20220519-WA0002
IMG-20220519-WA0004
IMG-20220519-WA0004
IMG-20220519-WA0003
IMG-20220519-WA0003
IMG-20220519-WA0009
IMG-20220519-WA0009
IMG-20220519-WA0008
IMG-20220519-WA0008
القاهرة زهراء المعادي المعادي الأوتوستراد الأسمرات السيولة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع.. سعر جرام عيار 21 يسجل 1057 جنيها

خلال ساعات.. حسم أسعار الفائدة بالبنوك.. وخبراء: 2% رفعا في المتوسط

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

وفاة ممثلة هندية شهيرة على يد زوجها

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 19-5-2022

انقلاب ميكروباص أبطال مسرحية هاملت بالمقلوب.. ومصير مجهول للعرض

بقيمة 542.91 دولار للطن .. ارتفاع أسعار السكر الأبيض بالبورصات العالمية

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

التراس: منظومة تشغيل وإدارة إلكترونية ذكية للدراجات الكهربائية داخل المدن السياحية

لماذا صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن ؟ علي جمعة يجيب

يتسترون بالدين.. مفتي الجمهورية: الإخوان حرموا الفوائد وعملوا في توظيف الأموال

محمود الخطيب على رأس مشيعي جنازة اللواء زكريا سراج| فيديو وصور

القائم بأعمال وزير الصحة يلتقي عددًا من صناع المستلزمات والأجهزة الطبية في التشيك

رؤساء أحزاب : تقدمنا برؤيتنا لتنفيذ الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ