محافظ القاهرة: منظومة النظافة تعمل على مدار اليوم لعدم وجود تراكمات بالشوارع

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تهتم بمنظومة النظافة الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كل الدعم اللازم لضمان نجاح المنظومة الجديدة للمخلفات في المحافظة.

ونوه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إلى أن معيار نجاح منظومة النظافة الجديدة قائم على إحداث تغيير فعلى يشعر بوجوده المواطن على أرض الواقع.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لمستوى عمل شركات النظافة فى الأحياء المختلفة لعملية تقديم خدمات جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات في جميع أحياء القاهرة التى تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر بالمنطقة الشرقية وشركة ارتقاء بالمنطقة الغربية.

وشدد على استدامة الخدمة على مدار اليوم وعدم وجود تراكمات في الشوارع لإعادة المظهر الجمالي لشوارع القاهرة.