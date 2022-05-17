قطع المياه عن 9 مناطق رئيسية بالقاهرة.. الخميس المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة قطع المياه عن 9 مناطق رئيسية كبري شرق المحافظة.

وشملت المناطق :" جميع مراحل زهراء مدينة نصر ومناطق الهجانة 3 و4 و5 و6، ومنطقة عمارات زاهر، ومنطقة جبل الكعبة، ومنطقة إسكان مصر الجديدة، ومنطقة عمارات إعمار المرشدي".

ومن المقرر أن يكون انقطاع المياه اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس المقبل الموافق 19 مايو 2022 وحتى الساعة الرابعة مساء نفس اليوم وذلك لمدة 6 ساعات.

وبحسب بيان للشركة، يأتي نظرا لأعمال تحويل مسار خط قطر 1000 مللي -الاستثمار- أمام معهد الحرب الإلكترونية بمدينة نصر بسبب أعمال أعمدة المونوريل بالوفاء والأمل.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في نطاق المناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.