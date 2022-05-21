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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انطلاقها اليوم.. كيف استعدت القاهرة لامتحانات الشهادة الإعدادية

المدارس
المدارس

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية الـ33 التابعة لها ومدارسها لماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني  نهاية العام الدراسي ( الدور الأول ) 2021/2022.

وتابع  محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية سير العمل واستعدادات المدارس والإدارات التعليمية للامتحانات مؤكدا أنه تم عمل نوبتجيات للعمال والأمن وفريق العمل لمتابعة المدارس والتأكد من سلامتها  .

وشدد مدير المديرية علي إجراءات الأمن والسلامة المهنية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير اللجان  قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان.

كما نوه إلى تعقيم لجان التصحيح والكنترولات والتزام الجميع بارتداء الكمامات وضبط النفس واحترام الآخر واحتواء المواقف وعدم منع أي طالب من أداء الامتحان  والمتابعة الجيدة لأعمال الإمتحانات وسريتها مسئولية المدير العام والوكيل والقائمين عليها ومكافحة الغش.

كما حث أبنائه الطلاب على الالتزام والمراجعة الدقيقة والهدوء النفسي .

في سياق متصل كثفت أجهزة الأحياء من حملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير أقصى قدر من الراحة للطلاب.

وتنطلق اليوم السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بمادة اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحا  وحتى 11:30 صباحا ، وتخصص الـ20 دقيقة الأخيرة للإملاء.

أما غدا  الأحد 22 مايو 2022 :  امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين من الساعة 9 صباحا  وحتي الساعة 11 صباحا ، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11:30 صباحا  وحتى الساعة 1ظهرا.

*الاثنين 23 مايو 2022 : امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا  وحتى الساعة 11 صباحا ، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، من الساعة 11 صباحا  وحتى الساعة 12 ظهرا.

* الثلاثاء 24 مايو 2022 : امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 9 صباحا  وحتي الساعة 11 صباحا .

* الأربعاء 25 مايو 2022 : امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 9، ومادة التربية الفنية من الساعة 11:30 صباحا للساعة 1:30 ظهرا .

* الخميس 26 مايو 2022 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحا  للساعة 11 صباحا .

 

 

القاهرة امتحانات الشهادة الاعدادية الاعدادية الدور الاول المدارس

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