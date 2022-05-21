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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الضرائب: تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية تدريجيًا

صدى البلد

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية إلى المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغاؤها ليقوم الممولون بإرسال الفواتير الإلكترونية لحظياً.

وأوضح "عبد القادر" أنه سيتم تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية إلى المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1/7/2022، وبدءًا من 1/8/2022 تصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وبدءًا من 1/9/2022 تصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وبدءًا من 1/10/2022 تصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وبدءًا من 1/11/2022 تصبح المهلة يومين من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، وبدءًا من 1/12/2022 تصبح المهلة يوما واحدا من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 يتم إرسال الفواتير لحظيًا (خـلال نفس يوم الإصدار).

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات جميع الفواتير لحظياً بصيغة رقمية. 

وأكد أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا. 

وأضاف أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية.

وأوضح عبد القادر أن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15  فبراير الماضى، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من ١٥ يونيو ٢٠٢٢.

ونوه رئيس مصلحة الضرائب إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني 

[email protected] 

هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة جميع المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط  على موقع المصلحة الإلكترونى

  https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

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