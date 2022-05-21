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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: استلام 115 ألف طن قمح تمثل 50% من المستهدف

توريد القثمح ببني
توريد القثمح ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي 2021/2022، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة حتى صباح أمس إلى 115 ألف و274 طن، والتي تم استلامها وفرزها بالشون والصوامع بنسبة 50% من إجمالى المستهدف توريده بنهاية الموسم والمقدر بحوالي 230 ألف طن.

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جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي أعده المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

 

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، مع قيام لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوهاً عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.

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