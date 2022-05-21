عماد الدين حسين: مشروع مستقبل مصر حول الأرض الجرداء لواحة خضراء.. فيديو

قال عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن مشروع مستقبل مصر يجعل كل المصريين يشعرون بالفخر، فعندما يوضع هذا المشروع بجانب مشروعات مثل توشكى وسيناء والفرافرة؛ سنعلم أن الدولة تتغير .

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخله هاتفية على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة ؛ أنه بعد الإنتهاء من هذا المشروع فسيكون لدينا أكثر من 2 مليون فدان صالحو للزراعة لكل أنواع المحاصيل الزراعية وهذا يعود على الإقتصاد بشكل إيجابي ؛ علاوة على توفير العملة الصعبة التي نستورد بها هذه المنتجات .

وأوضح رئيس تحرير جريدة الشروق أن الجزء الذي تمت زراعته بالفعل وهو حوالي 350 ألف فدان أنتج محاصيل كانت تستورد بأكثر من 750 مليون دولار في العام الواحد ؛ مضيفا أنه في السابق مصر كانت تستورد طن القمح ب 260 ألف دولار وأصبحت الآن تستورد بأكثر من 470 ألف دولار للطن ؛ مشيرا إلى أن كل ما تتم زراعته في هذه الأراضي المستصلحة يعود على ميزانية الدوله والإقتصاد المصري .

وأشار حسين إلى أن الرئيس السيسي بعد إنتهاء الجولة التفقدية له بعث رسائل للمصريين لاهمية وادراك قيمة هذا المشروع بالنسبة للمصريين والإقتصاد المصري ؛ مضيفا أن مشاريع البنيه التحتيه مترابطة ببعضها بشكل كبير فمثلا ؛ عند حفر الأراضي لوضع مواسير المياه نحتاج للطاقه وللكهرباء .

ونوه بأن تشجيع الإستثمار سواء الأجنبي أو المصري لابد من تشجيع الدوله لتحفيز المستثمرين من خلال بنية تحتية تساعد في إتمام المشروعات وإنجاحها .

وتابع: لا بد للمصريين إدراك كم الجهد والمال المبذول لإنجاح المشروعات القومية الضخمة فهذا المشروع يدل على إصرار القيادة على تحويل الأرض الجرداء لواحة خضراء .