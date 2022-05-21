التموين : 250 مليون جنيه تكلفة رغيف الخبز في مصر يوميا

كشف الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين مراحل عملية الأمن الغذائي ومراقبة الأسعار في السوق المصري.

وقال العشماوى مداخلة هاتفية، مع برنامج " آخر النهار"، المذاع عبر قناة “النهار”، الأمن الغذائي يمر بأربع مراحل هي، سلاسل الإمداد، تخزين السلع، إتاحة السلع للجمهور ، ضبط الأسواق.

وأضاف مساعد وزير التموين، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه اليوم بضرورة تعدد سلاسل الإمداد بالسلع ، خاصة زيادة حجم المحاصيل الزراعية.

وتابع قائلا:" أسعار طن القمح على سبيل المثال كان 238 دولار العام الماضى وحاليا السعر وصل لـ 498 دولار، وكان يتم انتاج رغيف الخبز بـ 65 قرشا، اليوم تكلفة إنتاجه 90 قرشا حتى جنيه، وأن خزانة الدولة تتكلف يوميا 250 مليون جنيه".



وقال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء أسواق نصف جملة في المحافظات بجانب أسواق الجملة الكبيرة مثل سوق الجملة بأكتوبر والعبور .

وأضاف إبراهيم عشماوي :”أسواق نصف الجملة تكون بنظام حق الانتفاع لزيادة حجم المعروض والحفاظ على أسعار المنتجات باسعار متوازنة حتى نهاية العام الجاري ".

وتابع إبراهيم عشماوي:" نحن في احتياج إلى أسواق نصف الجملة بمساحات متفاوتة وكل منطقة لها الكثافة السكانية الخاصة فيها ومتوسط الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ".

وأكمل إبراهيم عشماوي:" أسواق نصف الجملة تبدأ من 2 فدان وحتى 10 أفدنة في المناطق السكانية كثيفة السكان"، مضيفا:"نحن بحاجة إلى أكثر من 100 سوق نصف جملة ".