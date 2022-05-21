عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مؤيد للسيسي.. سامح عاشور: المعارضة ليست جاهزة لعدم التوافق بينهم

سامح عاشور
سامح عاشور

قال  سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق،  تعليقا على الحوار الوطني، إن المعارضة ليست جاهزة بسبب عدم التوافق فيما بينهم .

وأضاف سامح عاشور في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مازال حتى الآن تتواجد توليفة من معارضة السادات ومبارك والإخوان وهذه المعارضة لم تندمج سويا".

وتابع سامح عاشور: "المعارضة مارست دورها  في داخل المسار  السياسي بشكل ضعيف بنفس الأدوات القديمة".

وأكمل سامح عاشور: "أنا لست ضد الرفاهية الديمقراطية لكنها يجب أن تكون ضمن مجموعة أولويات ولابد من إعادة صياغة المعارضة المصرية".

ولفت سامح عاشور: "يجب أن تجلس المعارضة معا للاتفاق على شكل الدولة المصرية التي يرغبون فيها "، مضيفا: "أنا محسوب معارضة السادات ومبارك والإخوان".

وتابع سامح عاشور: "أنا مؤيد للرئيس السيسي  لأنني مدرك بأنه لولا إنحياز الرئيس السيسي للشعب  لما أصبحت مصر كما هي الآن".
 

سامح عاشور مصر المعارضة الحوار اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

زيادة الذهب 40% والعقارات 20%.. أول تعليق من نجيب ساويرس على رفع سعر الفائدة|فيديو

ترشيحاتنا

إعصار يضرب المدن الألمانية يصيب 50 شخصا ويدمر المنازل| شاهد

قيدوه وتحرشوا به| كيف تصدت الدولة لـ التنمر بذوي الهم وانتصرت لهم؟

60 دقيقة.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلي على إنبي

التموين : 250 مليون جنيه تكلفة رغيف الخبز في مصر يوميا

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بين البشر.. وليس مرضا مميتا| فيديو

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ