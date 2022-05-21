أنا مؤيد للسيسي.. سامح عاشور: المعارضة ليست جاهزة لعدم التوافق بينهم

قال سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين السابق، تعليقا على الحوار الوطني، إن المعارضة ليست جاهزة بسبب عدم التوافق فيما بينهم .

وأضاف سامح عاشور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "مازال حتى الآن تتواجد توليفة من معارضة السادات ومبارك والإخوان وهذه المعارضة لم تندمج سويا".

وتابع سامح عاشور: "المعارضة مارست دورها في داخل المسار السياسي بشكل ضعيف بنفس الأدوات القديمة".

وأكمل سامح عاشور: "أنا لست ضد الرفاهية الديمقراطية لكنها يجب أن تكون ضمن مجموعة أولويات ولابد من إعادة صياغة المعارضة المصرية".

ولفت سامح عاشور: "يجب أن تجلس المعارضة معا للاتفاق على شكل الدولة المصرية التي يرغبون فيها "، مضيفا: "أنا محسوب معارضة السادات ومبارك والإخوان".

وتابع سامح عاشور: "أنا مؤيد للرئيس السيسي لأنني مدرك بأنه لولا إنحياز الرئيس السيسي للشعب لما أصبحت مصر كما هي الآن".

