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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم أمسية فنية وثقافية في مطوبس.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقيمت فعاليات الأمسية الفنية (الأسرة المصرية) بمحافظة كفر الشيخ، التي نظمها المجلس القومي للمرأة في قرية قومسيون غرب بمركز مطوبس بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

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حضر فعاليات الأمسية، الدكتور أماني شاكر، مقررة الفرع وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس وفريدة المزين، المقرر المناوب.

واستهدفت الأمسية 350 من السيدات والرجال والأطفال بعدد من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

وشملت الأمسية عروضاً فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تمت صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، وتضمنت الأمسية إنشاداً دينياً وأغاني وطنية.

وعلى هامش الأمسيات تم تنظيم ورشة للرسم والتلوين على وجوه للأطفال.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالقرى المستهدفة.

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المجلس القومى للمرأة كفر الشيخ وزارة الثقافة قصور الثقافة محافظة كفر الشيخ حياة كريمة

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