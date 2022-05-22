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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير السياسات الدولية : الولايات المتحدة جاهزة للتعامل مع قضيتي أوكرانيا وتايوان

صدى البلد

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدوليه، أن المنظمين لسياسات البيت الأبيض اكدوا ان الولايات المتحدة قادرة للتعامل مع قضية اوكرانيا وقضية تايوان و تطور الصين في اسيا .
 

واضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز،  أن زيارة الرئيس الامريكي بايدن،  لشرق اسيا، جاءت  لدعم التحالف الرباعي الذي شكل قبل الحرب الاوكرانية الروسية، من الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا، 

واوضح ان الرئيس الامريكي بايدن، خلال الزيارة، دعي كوريا الجنوبية للانضمام الي هذا التحالف ليكون تحالف خماسي.

 

وتابع  أن التصعيد على تايوان الان ربما يدفع الولايات المتحدة والصين لتبادل الأسلحة النووية؛ مشيرا أن تايوان ستنضم الي الصين طوعا، اذا ما تم ترتيب حلف الناتو. 

 

البيت الأبيض الولايات المتحدة الصين الرئيس الأمريكي تايوان كوريا الجنوبية الحرب الأوكرانية الروسية

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