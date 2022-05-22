اليوم.. الجمارك والأمم المتحدة تطلقان برنامجا تدريبيا لكشف المستندات المزورة

ينظم المعهد الجمركي التابع لـ مصلحة الجمارك المصرية اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام متصلة فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان " فحص الوثائق المزورة" وذلك بمقر وزارة المالية بإمتداد شارع رمسيس بالقاهرة.

وبحسب ما علمته "صدي البلد" فإن البرنامج التدريبي يأتي للتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية وعدد من المؤسسات الدولية من بينها المنظمة الدولية للهجرة و ووكالة الأمم المتحدة للهجرة ، إذ تنعقد فعاليات البرنامج من الفترة 22 حتى 26 من مايو الجاري.

ويتناول البرنامج التدريبي عدد من الندوات والمحاضرات التدريبية للعاملين بمصلحة الجمارك المصرية حول عمليات كشف المستندات والوثائق المصطنعة والمزورة والتي يستخدمها المهربون بهدف التهرب من أداء الرسوم الجمركية المقررة أو الإضرار بمقدرات الأمن القومي بشقيه الاقتصادي والأمني.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات افتتاح البرنامج الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك وعدد من قيادات المصلحة.