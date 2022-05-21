جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب شعر مستعار

بقيمة 220 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب عدد من بواريك الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .



ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الشارقة علي رحلة طائرة خطوط شركة العربية ، اشتبه محمود الجزار رئيس الوردية فى الراكب ا . م . ا مصرى الجنسية .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد علي وأحمد كامل مأموري الفحص بالأشعة وإسلام قباري مدير الإدارة فتم تأكيد الإشتباه .

وقام مرسي عبد الستار مدير الجمرك بتكليف عاصم فتحي مأمور الحركة بحضور مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهريب وطاهر بخاطره مدير إدارة مكافحة التهريب وطه الشهاوي رئيس قسم بالأمن الجمركي وطارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن فتبين وجود ١١ كيلو بواريك شعر طبيعي داخل أمتعة الراكب .

وقدرت قيمة التعويضات ٢٢٠ ألف جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ بجمرك مطار برج العرب الدولي.