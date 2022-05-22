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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تطبيق نظام الشباك الواحد..

المطاعم تطالب الجهات المعنية بالتراخيص الالتزام بقانون المنشآت الفندقية والسياحية

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

طالب عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، كافة الجهات ذات الإرتباط المشترك مع القطاع السياحى ، بضرورة إحترام وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت  الفندقية والسياحية ،والمُصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية وبدأ العمل به إعتباراً من 7 مارس 2022 من مواد تحدد العلاقة بين هذه الجهات والقطاع السياحى.

 

قال المصرى ، فى بيان صحفى صادر عن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إن القانون رقم 8 لسنة 2022، قد نص فى المادة رقم 31 على فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

 

وأضاف رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنه بهذا النص والمادة من هذا  القانون ومنذ بدء العمل به يوم 7 مارس 2022 فلا يحق لأى جهة تطبيق رسوم على المنشآت الفندقية والسياحية سواء كانت رسوم قانونية أو غير قانونية ودون سند تشريعى  ، ويتم تحصيلها فقط من خلال وزارة السياحة والآثار وفقاً لما أشار إليه القانون والذى تبنى فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص .

 

وشدد المصرى على ضرورة  إتباع هذه الجهات لنظام الشباك الواحد والتنسيق فيما تفرضه من رسوم فى إجراءات التراخيص وتجديدها مع وزارة السياحة والآثار طبقاً للنصوص القانونية  ، والتى إستهدفت تذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وتيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

 

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، إن القانون قد أكد أيضاً إنه  فى حالة إقرار إحدى الجهات ذات الإرتباط المشترك لرسم قانونى أو تعديلها فى الحدود المقرر قانوناً  ، إشترط الموافقة عليها من قبل  اللجنة العليا للسياحة برئاسة معالى دولة رئيس  مجلس الوزراء  ، بشكل يكفل إنتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد .

 

وأشار عادل المصرى ، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2022 الخاص بالمنشآت  الفندقية والسياحية ، قد أكد أيضاً فى مادته رقم 30 بأنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة لا يجوز لأى من الجهات ذات الصلة بإستثناء الجهات الأمنية ، إجراء أى تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ( المنشآت الفندقية والسياحية ) إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة ( السياحة والأثار ).

 

وأشاد المصرى بهذا القانون  الذى يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والإتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية ، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل سليمة ، مما سيحد من ظاهرة فرض رسوم عشوائية وغير قانونية على القطاع، ويؤكد على عدم فرض أية رسوم أو ضرائب دون قانون أو تشريع، مما يدعم الجهود المبذولة من قبل الدولة فى العمل على جذب الإستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية لتنشيط الإقتصاد المصرى، وخاصة فى القطاع والنشاط السياحى، وبعدما نجحت وزارة السياحة والآثار فى تعديل العديد من المواصفات الخاصة بتراخيص المطاعم والمنشآت السياحية وتقديم تيسيرات وتسهيلات لجذب الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي الهام .

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