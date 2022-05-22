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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أيمن سالم: انحسار كورونا في مصر.. والصين وأستراليا الأعلى في معدلات الإصابة

كورونا
كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، إن الموقف الحالي لفيروس كورونا في مايو 2022 يظهر تراجع الحالات، وهي في تناقص شديد في مصر والشرق الأوسط.

 

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وأضاف أيمن سالم، أن حالات كورونا في تناقص شديد في العالم كله باستثناء بعض الدول، أبرزها أستراليا والصين، حيث لا يزال الفيروس نشطا بهما، خاصة العاصمة الصينية شنغهاي التي يوجد بها حالات كثيرة وازدحام في مستشفيات العزل؛ ولكن الصين استطاعت تحجيم الإصابة منذ سنتين؛ بينما باقي دول العالم يوجد بها حالات خفيفة وتم كسر وانحسار الموجة الرابعة، وعلى أمل أن تكون كورونا موسمية وأشبه بدور البرد العادي.

وأوضح أيمن سالم أنه لا داعي للقلق؛ ولكن منظمة الصحة العالمية هي التي تستطيع تحديد انتهاء الوباء.

وفيما يتعلق بوضع كورونا في مصر، قال الدكتور أيمن سالم، إنه منذ شهرين وهناك تناقص شديد في حالات الإصابة في مصر، وأصبحت وزارة الصحة تعلن عن الحالات بشكل أسبوعي وليس يوميا؛ 
لقلة الحالات، وهو أمر متوقع أنه بعد انتهاء فصل الشتاء وانتهاء حدة البرد الصفات البيولوجية للفيروس وانتشاره تبدأ تتغير وكذلك تغير التصرفات البيئية للفيروس.

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