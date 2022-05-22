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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الموجود: تيسيرات غير مسبوقة في موسم حجاج الجمعيات

تيسيرات غير مسبوقة
تيسيرات غير مسبوقة في موسم حجاج الجمعيات

قال أيمن عبد الموجود، رئيس مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة حصلت على ٣ آلاف تأشيرة حج هذا العام. 

وأكد أيمن عبد الموجود، خلال مؤتمر إعلان تفاصيل بعثة حجاج الجمعيات، أنه تم وضع تيسيرات غير مسبوقة مع توفير جميع الوجبات اللازمة.

وأشار إلى أنه سيتم منح الحجاج أسبوعا لدفع المستحقات، وسيتم اختيار المشرفين ممن أجروا الاختبارات.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسماء الفائزين بحج الجمعيات.

وقالت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الوزارة لإعلان نتيجة القرعة الإلكترونية لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م، إن أكثر من ١٧ ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م، وذلك عقب غلق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية وحصر عدد المتقدمين على مستوى محافظات الجمهورية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم.

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عبد الموجود: تيسيرات غير مسبوقة في موسم حجاج الجمعيات

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