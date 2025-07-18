مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، عن مواعيد قطارات السكك الحديدية من محطة بنها، خاصة مع تزايد حركة التنقل بين المحافظات لقضاء العطلات أو إنهاء المصالح الحكومية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول محدث لمواعيد القطارات التي تنطلق من محطة قطارات بنها بمحافظة القليوبية، والمتجهة إلى مختلف المحافظات، عبر خطوط القاهرة، الإسكندرية، الصعيد، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، وغيرها.

قطارات تنطلق من محطة بنها إلى مختلف المحافظات

تشهد محطة بنها حركة يومية منتظمة لعشرات القطارات بمستويات تشغيل مختلفة تشمل: القطارات الروسية، المكيفة، المختلطة، والخاصة، ما يوفر خيارات متعددة للركاب حسب الوجهة والإمكانيات.

وفيما يلي جدول أبرز القطارات المنطلقة من بنها خلال اليوم، بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية.



جدول مواعيد قطارات بنها اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

رقم القطار نوع القطار الوجهة وقت الوصول إلى بنها

1 روسي الإسكندرية 3:48 ص

2 روسي القاهرة 5:30 ص

4 روسي القاهرة 7:01 ص

7 روسي الإسكندرية 7:20 ص

8 روسي القاهرة 8:23 ص

14 مكيف روسي القاهرة 10:20 ص

15 روسي الإسكندرية 1:02 م

18 روسي القاهرة 4:22 م

21 روسي الإسكندرية 4:21 م

23 روسي الإسكندرية 5:26 م

24 روسي القاهرة 5:41 م

29 روسي الإسكندرية 10:21 م

31 روسي الإسكندرية 9:15 م

32 روسي القاهرة 9:55 م

35 روسي طنطا 12:11 ص

157 روسي الإسكندرية 8:25 م

158 روسي الأقصر 9:45 ص

164 روسي أسوان 2:35 م

1902 مكيف أسوان 10:55 م

936 خاص المنيا 6:25 ص

944 مختلط القاهرة 6:36 ص

946 مكيف روسي القاهرة 7:17 ص

949 مكيف روسي المنصورة 1:56 م

951 روسي بورسعيد 12:32 م

955 مكيف روسي بورسعيد 3:30 م

961 مكيف روسي الإسماعيلية 6:26 م

963 روسي الإسماعيلية 10:40 م

967 روسي دمياط 10:16 ص

969 مكيف روسي دمياط 8:06 م

1008 روسي أسوان 10:20 م

1108 روسي القاهرة 6:15 ص

1205-1206 روسي مرسى مطروح 7:32 ص

1211 روسي الإسكندرية 11:11 ص

1212 روسي القاهرة 12:36 م

3023 مكيف روسي الإسكندرية 5:40 م

3024 مكيف روسي القاهرة 11:35 ص

3015 مكيف روسي بورسعيد 5:33 ص

3016 مكيف روسي القاهرة 6:45 م

3017 مكيف روسي المنصورة 2:54 م

3018 مكيف روسي القاهرة 6:54 ص

3023 مكيف روسي الإسكندرية 5:40 م

3024 مكيف روسي القاهرة 11:35 ص

1935-1936 مكيف روسي القاهرة 9:50 م

مواعيد القطارات



محطات يمر بها القطار من بنها

تمر القطارات المتجهة من محطة بنها بعدة محطات رئيسية وفرعية في طريقها إلى الوجهات النهائية، ومن أبرز المحطات:

القاهرة – طنطا – الإسكندرية – المنصورة – دمياط

الزقازيق – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد

المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان

منوف – ميت غمر – قنا – الفيوم – مطروح

