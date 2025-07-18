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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025، عن مواعيد قطارات السكك الحديدية من محطة بنها، خاصة مع تزايد حركة التنقل بين المحافظات لقضاء العطلات أو إنهاء المصالح الحكومية.

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن جدول محدث لمواعيد القطارات التي تنطلق من محطة قطارات بنها بمحافظة القليوبية، والمتجهة إلى مختلف المحافظات، عبر خطوط القاهرة، الإسكندرية، الصعيد، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، وغيرها.

قطارات تنطلق من محطة بنها إلى مختلف المحافظات

تشهد محطة بنها حركة يومية منتظمة لعشرات القطارات بمستويات تشغيل مختلفة تشمل: القطارات الروسية، المكيفة، المختلطة، والخاصة، ما يوفر خيارات متعددة للركاب حسب الوجهة والإمكانيات.

وفيما يلي جدول أبرز القطارات المنطلقة من بنها خلال اليوم، بحسب ما أعلنته هيئة السكك الحديدية.


جدول مواعيد قطارات بنها اليوم الجمعة 18 يوليو 2025

رقم القطار    نوع القطار    الوجهة    وقت الوصول إلى بنها
1    روسي    الإسكندرية    3:48 ص
2    روسي    القاهرة    5:30 ص
4    روسي    القاهرة    7:01 ص
7    روسي    الإسكندرية    7:20 ص
8    روسي    القاهرة    8:23 ص
14    مكيف روسي    القاهرة    10:20 ص
15    روسي    الإسكندرية    1:02 م
18    روسي    القاهرة    4:22 م
21    روسي    الإسكندرية    4:21 م
23    روسي    الإسكندرية    5:26 م
24    روسي    القاهرة    5:41 م
29    روسي    الإسكندرية    10:21 م
31    روسي    الإسكندرية    9:15 م
32    روسي    القاهرة    9:55 م
35    روسي    طنطا    12:11 ص
157    روسي    الإسكندرية    8:25 م
158    روسي    الأقصر    9:45 ص
164    روسي    أسوان    2:35 م
1902    مكيف    أسوان    10:55 م
936    خاص    المنيا    6:25 ص
944    مختلط    القاهرة    6:36 ص
946    مكيف روسي    القاهرة    7:17 ص
949    مكيف روسي    المنصورة    1:56 م
951    روسي    بورسعيد    12:32 م
955    مكيف روسي    بورسعيد    3:30 م
961    مكيف روسي    الإسماعيلية    6:26 م
963    روسي    الإسماعيلية    10:40 م
967    روسي    دمياط    10:16 ص
969    مكيف روسي    دمياط    8:06 م
1008    روسي    أسوان    10:20 م
1108    روسي    القاهرة    6:15 ص
1205-1206    روسي    مرسى مطروح    7:32 ص
1211    روسي    الإسكندرية    11:11 ص
1212    روسي    القاهرة    12:36 م
3023    مكيف روسي    الإسكندرية    5:40 م
3024    مكيف روسي    القاهرة    11:35 ص
3015    مكيف روسي    بورسعيد    5:33 ص
3016    مكيف روسي    القاهرة    6:45 م
3017    مكيف روسي    المنصورة    2:54 م
3018    مكيف روسي    القاهرة    6:54 ص
3023    مكيف روسي    الإسكندرية    5:40 م
3024    مكيف روسي    القاهرة    11:35 ص
1935-1936    مكيف روسي    القاهرة    9:50 م

مواعيد القطارات


محطات يمر بها القطار من بنها

تمر القطارات المتجهة من محطة بنها بعدة محطات رئيسية وفرعية في طريقها إلى الوجهات النهائية، ومن أبرز المحطات:
القاهرة – طنطا – الإسكندرية – المنصورة – دمياط
الزقازيق – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد
المنيا – أسيوط – سوهاج – الأقصر – أسوان
منوف – ميت غمر – قنا – الفيوم – مطروح
 

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