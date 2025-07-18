قطار الصعيد يدهس عجوز وحماره على مزلقان البدرشين

أطاح قطار الصعيد بعجوز يعتلي حمار على مزلقان السكة الحديد بمدينة البدرشين ما أسفر عن مصرع العجوز ونفوق الحمار.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز مباحث البدرشين، بوقوع حادث على مزلقان السكة الحديد وسقوط ضحية، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين وجود جثة عجوز كان يعبر المزلقان من مكان غير مخصص لعبور المشاة ويعتلي دابة "حمار" لحظة قدوم قطار الصعيد فاصطدم بهم ولقي العجوز مصرعه في الحال كما نفق الحمار.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان العجوز إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.