قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار استوائية غزيرة تهدد ملايين الأمريكيين بفيضانات خطيرة
حقيقة طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي
القناص.. الزمالك يتحرك لاستعادة نجم مصري محترف في أوروبا
التأمين الشامل: التوسع في الشبكة الصحية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية
توجيهات من الصحة بـ تيسير إجراءات خدمة المواطنين في محافظة مطروح
مواعيد مباريات الزمالك في معسكر العاصمة استعدادا للموسم الجديد
1810 فرصة عمل في 11 محافظة.. تفاصيل التقديم والرواتب
تفاصيل تتويج المصري عبد الرحمن سامح ببطولة العالم في الشطرنج تحت 12 عامًا
المبعوث الأمريكي الخاص بالرهائن: التوصل إلى اتفاق بشأن غزة أقرب من أي وقت مضى
بعد ارتفاع درجات الحرارة.. روشتة تحميك من ضربة الشمس
مستقبل حراسة الزمالك.. قرار جديد بشأن محمود الشناوي
الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا تستهدف المصارف والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القناص.. الزمالك يتحرك لاستعادة نجم مصري محترف في أوروبا

مصطفى محمد
مصطفى محمد
منتصر الرفاعي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة في ملف التفاوض مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن إدارة الزمالك دخلت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات مع اللاعب، لبحث إمكانية عودته إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويأتي هذا التحرك وسط غموض يحيط بمستقبل مصطفى محمد مع نانت الفرنسي، خاصة مع التقارير القادمة من الصحافة الفرنسية التي تُرجّح رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن مصطفى محمد رحب بالعودة لمصر من باب الزمالك مشيرًا إلى أنه لن يلعب في مصر إلا بالقميص الأبيض في حال عودته من أوروبا.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك نادي الزمالك نانت الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة 18 يوليو 2025 في مصر

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

الكسوف الكلي للشمس

هنشوف الضلمة في عز الضهر .. تفاصيل أطول كسوف شمسي يمر على مصر

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

أرشيفية

مصدر يكشف لـ صدى البلد حقيقة انهيار عقار مأهول بالسكان في القاهرة

وسام ابو علي

نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو على

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي

ترشيحاتنا

الإسكان

الإسكان تسلم الثقافة أول موقع لمشروع Café Cultural بالعلمين الجديدة

التنظيم والإداراة

غدا.. غلق باب التقديم في وظائف معلم مساعد مادة دراسات اجتماعية

وزارة الإسكان

الإسكان تعلن موعد بدء تسليم 816 وحدة بمشروع جنة 4 في الشيخ زايد

بالصور

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

جنون.. رجل يصرف ملايين الدولارات على سيارته الفارهة لتصبح متهالكة

سيارة
سيارة
سيارة

ما هو المرض الذي أصاب دونالد ترامب؟.. الأعراض والأسباب

ترامب
ترامب
ترامب

أقوى سيارة كلاسيكية.. بقوة 700 حصان وفتيس مانيوال

مازدا fast and farious
مازدا fast and farious
مازدا fast and farious

فيديو

وسام ابو علي

باع كل حاجة.. وسام أبو علي يفكر في الهروب من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد