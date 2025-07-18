القناص.. الزمالك يتحرك لاستعادة نجم مصري محترف في أوروبا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات جديدة في ملف التفاوض مع مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن إدارة الزمالك دخلت بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في مفاوضات مع اللاعب، لبحث إمكانية عودته إلى القلعة البيضاء في الموسم الجديد.

ويأتي هذا التحرك وسط غموض يحيط بمستقبل مصطفى محمد مع نانت الفرنسي، خاصة مع التقارير القادمة من الصحافة الفرنسية التي تُرجّح رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف المصدر أن مصطفى محمد رحب بالعودة لمصر من باب الزمالك مشيرًا إلى أنه لن يلعب في مصر إلا بالقميص الأبيض في حال عودته من أوروبا.