الزمالك يفاوض نجم فريق اتحاد تواركة المغربي لتدعيم صفوفه

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مبدئية مع حسام الصادق، لاعب فريق اتحاد تواركة المغربي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطة الإدارة لدعم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.

ويعد حسام الصادق، البالغ من العمر 19 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المغربية، ويتميز بإمكانية قيده كلاعب تحت السن، ما يمنح الزمالك مرونة في الاستفادة منه دون شغل مقعد بالقائمة الأساسية للفريق الأول.

وكشفت مصادر مغربية أن اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية، من بينها أحد أندية الدوري الإسباني، ونادي الوداد البيضاوي، إلى جانب عرض الزمالك، حيث لا يزال يفاضل بين الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قراره النهائي.

ويتابع مسؤولو القلعة البيضاء اللاعب عن كثب، بناءً على توصية من المدير الرياضي جون إدوارد، الذي يسعى لضم عناصر تمتلك مقومات التطور وتساهم في بناء فريق قوي على المدى الطويل، مع توفير بدائل قوية في مختلف المراكز.