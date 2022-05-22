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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آية الشامي: نتمنى إسعاد جماهير الأهلي وحصد لقب بطولة إفريقيا

صدى البلد

أكدت آية الشامي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن الفريق تركيزه منصب من اليوم الأول له في تونس على الفوز ببطولة إفريقيا للأندية، وأن العودة إلى مصر بكأس البطولة هو الهدف الرئيسي لجميع اللاعبات.

تابعت آية قائلة: «أوقات التدريبات هنا قصيرة ،فالمران لا تتعدى مدته ساعة واحدة، ولكننا نحاول أن نكون في كامل تركيزنا خلال هذه الساعة لنصل إلى أفضل مستوى ممكن.. لا يوجد أي مجال للتقصير ونحاول استغلال كل وقت للتدريب والعمل من أجل الفوز بالمباريات».

وأوضحت آية الشامي أن تتويج الفريق بلقبي الدوري والكأس منح اللاعبات دوافع كبيرة للفوز ببطولة إفريقيا، قائلة: «نعلم أن البطولة الإفريقية أكثر صعوبة بالطبع ولكننا سنبذل أقصى جهد لدينا من أجل تحقيق اللقب».

تابعت: «الجهاز الفني يتعامل معنا بطريقة رائعة والجميع أسرة واحدة وهدفنا واحد، ونتمنى أن نسعد جماهير الأهلي ونعود لهم بكأس البطولة».

وتعليقًا على قرعة البطولة قالت آية: «نحترم جميع الفرق ونأخذ كل مباراة على حدة، ونسعى للفوز على جميع منافسينا لكي نحصد اللقب».

 

أية الشامي النادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية الدوري والكاس جماهير الأهلي

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