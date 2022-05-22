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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

صدى البلد

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة مريبة لاحد عمال توصيل الطلبات للمنازل والذي يعمل لدى مطعم شهيرة  حيث كشفت الكاميرات عن قيامة بتخدير العميل تمهيدا لسرقته .

فيديو ديليفري المعادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر فيه عامل توصيل الطلبات (الديليفرى) بإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة يقوم باختلاس النظر من خلف باب شقة على أحد عملاء المطعم عقب تسليمه الطلب ، وكذا الإشارة إلى قيام العامل بدس مخدر فى الوجبة بقصد السرقة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ديليفري المعادي ديليفري فيديو ديليفري

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وضع مخدرا وتصنت علينا.. . تفاصيل جديدة في واقعة ديليفرى المعادي

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