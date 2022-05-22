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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Downton Abbey: A New Era يفتتح البوكس أوفيس الأمريكي بـ16 مليون دولار

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

حقق الجزء الثاني من فيلم Downton Abbey افتتاحية ضعيفة في البوكس أوفيس الأمريكي، وبلغت إيراداته خلال عطلة الأسبوع الحالي إلى 16 مليون دولار في سينمات أمريكا الشمالية. 

فيلم Downton Abbey: A New Era لم يحقق الانطلاقة التي حدثت للجزء الأول منه الذي عرض في سبتمبر 2019 قبيل اندلاع جائحة كورونا، وحقق في عطلته الأولى 31 مليون دولار. 

جذبت سلسلة Downton Abbey المشاهدين من كبار السن، ورصد المتخصصون أن المهتمين به يبلغون من العمر 55 عاما فأكثر، ومعظمهم من الإناث.

يسرد الجزء الأول من ال فيلم قصة عائلة كراولي المالك الشهير الثري الذي لديه ممتلكات كبيرة في إحدى ضواحي الريف الإنجليزي في أوائل القرن العشرين ويستعد لاستقبال الملك جورج الخامس والملكة ماري في قصره.

فيما حقق Downton Abbey: A New Era في دور العرض العالمية حوالي 35 مليون دولار، ويتتبع العمل رحلة عائلة جرانثام إلى جنوب فرنسا للكشف عن لغز فيلا الكونتيسة التي توفي زوجها حديثا وورثت عنها مكانة كبيرة. 

في الوقت نفسه تصدر فيلم Doctor Strange in the Multiverse of Madness شباك التذاكر خلال الفترة الماضية، وحقق في نهاية الأسبوع الثالث له حوالي 32 مليون دولار، ليصل مجموع إيراداته عالميا حوالي 800 مليون دولار. 

واجه الفيلم منعا من العرض في الصين، سبب إحدى الشخصيات المثلية المشاركة  في أحداث Doctor Strange 2 واجه العمل موجة من منع العرض رغم أنه كان من أكثر أعمال مارفل المنتظرة بعد فيلم سبايدر مان الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واقتربت إيراداته من 2 مليار دولار عالميا.

لم توافق الرقابة الصينية على عرض الفيلم، بسبب المشهد الافتتاحي الذي يظهر فيه كشك من الصحف الصينية، ومن بينها إصدار لجريدة معارضة للسلطات المحلية والحزب الشيوعي الصيني.

وكانت قد أعلنت شركة مارفل طرح فيلم دكتور سترينج الجديد يوم 6 مايو في السينما العالمية وذلك على هامش مباراة سوبر بول الأمريكي.

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