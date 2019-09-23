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فن

Downton Abbey يتصدر الـ بوكس أوفيس بهذه الإيرادات .. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
Downton Abbey
Downton Abbey
شروق ابراهيم
تصدر فيلم Downton Abbey لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية الـ بوكس اوفيس، محققا 31 مليون دولار أمريكي في الأيام الأولى من عرضه بالسينمات الأمريكية.

يسرد الفيلم قصة عائلة كراولي المالك الشهير الثري الذي لديه ممتلكات كبيرة في إحدى ضواحي الريف الإنجليزي في أوائل القرن العشرين ويستعد لاستقبال الملك جورج الخامس والملكة ماري في قصره.

أما المركز الثاني كان لفيلم Ad Astra للنجم العالمي براد بيت الذي دخل السباق بقوة، محققا 19 مليونا و210 آلاف دولار أمريكي.

فيلم "Ad Astra" تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.

يشارك "بيت" في بطولة الفيلم، تومي لي جونز، روث نيجا، دونالد ساذرلاند، جيمي كينيدي، تأليف جيمس جراي وإيثان جروس، ومن إخراج جيمس جراي.

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