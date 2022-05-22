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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحيرة: تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية كوبري المدير بحوش عيسي

قوافل سكانية شاملة
قوافل سكانية شاملة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .


 

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة  بقرية كوبري المدير التابعة لقرية عزب حوش عيسي بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:


 

الصحة: تم توقيع الكشف على (٧٥  نساء  - ١٣٠ باطنة  - ٥٥ أطفال) ٣٣ تركيب لولب.


 

الطب البيطري:  رش وعلاج جماعى (  ١٥٠٠ رأس اغنام - ٦٥٠ ماعز  -  ٦٥ ابقار وجاموس ) وعلاج باطنة لعدد ٢٥ رأس.


 

التموين: توفير أكثر من ٧٥ أسطوانة غاز بسعر المستودع وتلقي شكاوي بعض المواطنين.


 

الإنارة: تم الكشف على جميع الأعمدة بالقرية وصيانة الكشافات اللازمة وتركيب ٥ من الكشافات.


 

النظافة: تم سحب القمامة من القرية  للمكان المخصص لها وتنظيف شوارع القرية.


 

التضامن الاجتماعي:  تلقي بعض الطلبات بخصوص تكافل وكرامه لأكثر من ٣٦ طلب.


 

محو الأمية وتعليم الكبار: استكتاب ٣٥ من أهالى القرية


 

كما توزيع ٣٠ عبوة مواد غذائية من جمعية تنميه المجتمع بالقرية.


 

قوافل سكلنية شاملة

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محافظ البحيرة الوحده المحلية أطفال محو الأمية تكافل وكرامة شوارع القرية القرى الاكثر احتياجا قافلة سكانية شاملة

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