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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد موسى: محمد صلاح كان الأحق بأفضل لاعب في إنجلترا |فيديو

صدى البلد

أبدى الإعلامي أحمد موسى إعجابه بمستوى الدوري الإنجليزي ومدى الإثارة التي شهدتها الجولة الأخيرة من المسابقة قبل تتويج مانشستر سيتي باللقب.

وقال أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد: شاهدنا كرة تانية وشكل تاني.. إيه اللي بيحصل في الدوري الإنجليزي ؟ العالم كله تابع مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي.

وأضاف أن النجم العالمي المصري محمد صلاح شارك في مباراة ليفربول وولفرهامبتون وأحرز هدفا ليصبح هداف الدوري الإنجليزي.

وأشار إلى أن أسعد لحظة كانت عند تتويج محمد صلاح بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي وأفضل صانع أهداف، مضيفا: "كنا نتمنى تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي ولكن مانشستر سيتي فريق كبير واستطاع العودة في 8 دقائق وتحقيق الفوز على أستون فيلا بفضل خبرة جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وهو أفضل مدرب بالعالم مع يورجن كلوب.

واستكمل أن محمد صلاح كان الأحق بلقب أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي بدلا من كيفين دي بروين لأن صلاح حقق كل الأرقام وحصد كل الجوائز الفردية ولكن ديبروين حصل عليها مجاملة.

أحمد موسى صلاح الافضل في انجلترا جوائز صلاح دي بروين

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