أخبار التعليم| عبد الغفار: مصر تحتل المرتبة 26 من 232 دولة في النشر الدولي.. رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من الصيدلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



تجارة عين شمس: على جميع الطلاب ضرورة معرفة رقم الجلوس ومكان اللجنة

اعتمد الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس أماكن وأرقام جلوس امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 – 2022

إعلان الجدول النهائي لامتحانات الترم الثاني بزراعة عين شمس

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن تم الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 /2022 البرامج الرئيسية باللغة العربية (لائحة 2016 ولائحة قديمة) - البرامج الجديدة

محو الأمية مهمة قومية.. ندوة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

يواصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة حلوان آليات تأهيل وتوعية الطلاب والطالبات بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك في إطار الدور الريادي لمشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية ، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 26 من 232 دولة في النشر الدولي



استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، تقريرًا حول تقدم مصر عالميًا في مجال النشر الدولي لتصل إلى المرتبة 26 من بين 232 دولة في أعلى 11.2% من قائمة دول العالم لعام 2021 مقارنة بالمركز 28 في عام 2020، وذلك وفقًا لإحصائية صادرة من هيئة سيماجو (SCImago) العالمية في شهر أبريل الماضي.



رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من كلية الصيدلة



افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الحفل الذي نظمته كلية الصيدلة بمناسبة تخريج دفعات 2019 - 2020 - 2021، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبى برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.

