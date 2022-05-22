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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات لطلاب مقررات دواعي التخرج..

إعلان الجدول النهائي لامتحانات الترم الثاني بزراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن تم الإعلان عن الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 /2022 البرامج الرئيسية باللغة العربية (لائحة 2016 ولائحة قديمة) - البرامج الجديدة .


وأضاف أحمد جلال لـ صدي البلد أن مقررات دواعي التخرج من مقررات المستوى الأول وبرامج الهندسة الزراعية والأراضي والمياه منفصلة في جدول مستقل.


وأوضح أن مقررات دواعي التخرج من مقررات البرامج الأخرى مُظللة باللون الاصفر بالملفات المرفقة ومقررات دواعي التخرج بالبرامج الجديدة في جدول مستقل.

ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط https://agrasuedu-my.sharepoint.com/.../EgDDYUq2M5pMuF8RU...

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