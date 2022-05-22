رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخريج دفعات جديدة من كلية الصيدلة

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الحفل الذي نظمته كلية الصيدلة بمناسبة تخريج دفعات 2019 - 2020 - 2021، وذلك فى إطار احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبى برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهلة العشماوى عميد الكلية، والدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بمحافظة الغربية.

وأثنى رئيس جامعة طنطا، على الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الكلية لتوفير أجواء مناسبة للطلاب لتحصيل العلم، موجهًا الخريجين بضرورة استمرار هذا التواصل مع جامعتهم للاستفادة من خبرات أساتذتها وهم يخطون أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم، مؤكدًا على تقديره لما تحملوه من أجل الوصول إلى هذا اليوم السعيد الذي يحتفلون فيه بتخرج أبنائهم من إحدى الكليات العريقة بجامعة طنطا.

وأكد نائبا رئيس الجامعة الدكتور محمد حسين والدكتور كمال عكاشة، إن الجامعة حريصة على الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتوفير كل سبل الدعم للطلاب، وتعمل على خلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية.

من جانبها قدمت الدكتور نهلة العشماوى عميد الكلية، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية على ما يبذلونه من مجهودات بشكل دائم، تحقيقاً لأهداف ورسالة الكلية والجامعة، موضحة أن كلية الصيدلة حريصة على تقديم أفضـل الخدمات لطلابها بجميع المراحل.

في ختام الاحتفالية تم إهداء درع الكلية للدكتور محمود ذكى، ونوابه كما تم تكريم الخريجين وإهدائهم الميداليات وشهادات التقدير والتقاط الصور التذكارية، في حضور الدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل أبو مقر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من الطلاب وأولياء أمورهم.