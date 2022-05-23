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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق الاجتماع التنسيقي لرؤساء وفود 20 دولة عربية المشاركة في منتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب

الاجتماع التنسيقي،
الاجتماع التنسيقي، لرؤساء وفود 20 دولة عربية

انطلاق الاجتماع التنسيقي، لرؤساء وفود 20 دولة عربية المشاركة في النسخة الثانية لمنتدى العاملين بالشباب والرياضة العرب، والمقرر لنطلاقها اليوم الاثنين تحت شعار "رؤية وطن"  برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية، والذي تنفذه الوزارة من خلال مكتب العاملين بالشباب والرياضة الدولي، وتقام فعالياته خلال الفترة من "22-27" مايو الجاري، بالقاهرة الجديدة.

يشمل المنتدى خلال فترة تنفيذه برنامجاً سياحياً للوفود المشاركة، كما يضم 3 جلسات رئيسية بواقع جلسة يومياً، حيث تأتي الجلسة الأولي بعنوان "بناء الإنسان العربي من منظور شبابي ورياضي، وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات والمنصات الرقمية في المجال الشبابي والرياضي"، بينما تأتي الجلسة الثالثة بعنوان "أثر التطوير المؤسسي على النهوض بالمنظومات الشبابية والرياضية".

ويضم المنتدى 9 ورش عمل يتم تنفيذها بواقع 3 ورش عمل يومياً، حيث يُعقد في اليوم الأول 3 ورش وهي "آليات تأصيل الهوية العربية المشتركة، تصويب الانحرافات الفكرية وانعكاساتها على المجتمعات العربية، السياسات الوطنية العربية تجاه الشباب"، وفي اليوم الثاني تُعقد 3ورش عمل وهي "آليات التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، انشاء منصة رقمية شبابية ورياضية عربية موحدة، أفكار ورؤي لمبادرات عربية مشتركة"

وفي اليوم الثالث تعقد 3ورش عمل أخري وهي "الإجراءات والخطوات الإصلاحية الداعمة لعملية التطوير المؤسسي، الطريق نحو التميز المؤسسي وبناء مؤشرات الأداء، تجارب دولية حول التمكين والتغيير وتطوير الأداء"، وتختتم تلك الورش بورشة عامة لصياغة التوصيات والبيان الختامي للملتقي.

ويشهد المنتدى نخبة كبيرة من المسئولين والمتخصصين والشخصيات العامة داخل مصر وخارجها، ولفيف من أساتذة الجامعات، وبعض أعضاء مجلس النواب المصري

الشباب والرياضة العرب رؤية وطن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء امعة الدول العربية

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