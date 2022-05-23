بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

تداول رواد السوشيال ميديا عدد من الفيديوهات من حفل زفاف الفنانة بوسي على هشام ربيع.

رقصت بوسي بصحبة زوجها وعدد من نجوم الفن من بينهم محمد فؤاد، والراقصة دينا على عدد من الاغاني من بينها “انا عايشة حالة” لـ أنغام، و"عروستي" لـ شارموفرز، وغيرها من الاغاني.

حضر حفل الزفاف عدد من الفنانين، من بينهم محمد فؤاد، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، الراقصة دينا، محمد نور، وخالد سليم، وعدد أخر من نجوم الفن.

وكان “صدى البلد”، انفرد بخبر زفاف المطربة الشعبية بوسي على هشام ربيع صاحب سلسلة محلات لتجميل الشعر والحلاقة .

يذكر أن طرحت المطربة بوسي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

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