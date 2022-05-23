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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في بيان رسمي.. المصري : الأخطاء التحكيمية أثرت على نتائج الفريق

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أصدر النادي المصري برئاسة سمير حلبية، بيانًا رسميًّا شن خلاله هجومًا شديدًا على التحكيم بعد هزيمة فريقه الليلة الماضية، أمام نادي فيوتشر بالدوري الممتاز.

وجاء بيان النادي المصري كالتالي: يعرب مجلس ادارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة ، بداية من مباراة الزمالك ، مرورًا بمباراتي الاسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر ، وهي الأخطاء التي أكد الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري ، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.


ويهيب مجلس ادارة النادي المصري بمجلس ادارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية ارساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم.


ويؤكد مجلس ادارة النادي المصري ، أنه سيطالب رسميا بضرورة اسناد مباريات المصري المقبلة لحكام دوليين سواء لحكام الساحة أو المساعدين وكذلك حكام الفيديو ، مع التأكيد التام أنه في حالة تكرار مثل تلك الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي المصري وجماهيره العظيمة.

مجلس إدارة النادي المصري الأخطاء التحكيمية مباراة الزمالك الاسماعيلي سموحة فيوتشر

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