تباين آراء الطلاب حول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية في المنوفية

أدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان مادة العلوم في ثالث ايام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة العلوم حيث أكدت إحدى طالبات مدرسة شبين الكوم أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط وبه عدد من الجزئيات الصعبة للطلاب المتفوقين.

فيما اشتكت عدد من الطالبات من صعوبة الامتحان حيث أكدوا أن به جزيئات كثيرة للطلاب المتفوقين.

كانت مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية ، حيث تم تجهيز 400 لجنة لاستقبال 83 ألف و 839 طالب وطالبة وبمشاركة 14 ألف و302 معلم بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار أيام الامتحانات.