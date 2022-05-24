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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين بقتل عامل بسبب الثأر .. اليوم

صدى البلد

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم محاكمة 3 متهمين بقتل عامل بسبب خلافات ثأرية بينهم. 

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 9249 لسنة 2021 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 3886 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، وأن المتهمين الأول والثاني «رضا. إ 28 عامًا، عامل»، «محمد. ش، 46 عامًا، عامل»، ضربا المجنى عليه «إبراهيم. ع» مع سبق الإصرار، ولم يقصدا من ذلك قتلًا ولكن الضرب أفضى إلى موته وعلى أثر خلاف ثأري بينهم أعد الأول سلاحًا أبيض «مطواة»، وأعد الثاني سلاحًا أبيض «سكين»، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفًا وجود المجنى عليه به وما أن ظفرا به حتى طعنه الأول بالسلاح المعد سلفًا في فخذه حال وجود الثاني بمسرح كيده للشد من أزره فأحدثا إصابته بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

اشترك المتهم الثالث «أحمد. م» مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة المبنية بالاتهام السابق بطريقي الاتفاق والحريض بأن اتفق معهما وحرضهما على ذلك فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق والتحريض، أحرز سلاح ناري غير مششخن «بندقية خرطوش» حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه، أحرز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري انف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحياته أو إحرازه.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، أنه نفاذًا لقرارالنيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين تمكن من ضبطهم وبتفتيشهم عثر مع المتهم الثالث على سلاح ناري بندقية خرطوش وذخيرة خرطوش وبمواجهتهم أقروا له بإرتكابهم للواقعة، وأضاف أن تحرياته أكدت بأنه على أثرخلاف ثأري بين المتهمين والمجنى عليه قام المتهم الثالث بتحريض المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الواقعة وبناء على ذلك التحريض توجه المتهمان الأول والثاني لمكان المجنى عليه حال إحراز كل منهما لسلاح أبيض مطواه وسكين، وما أن ظفرا به حتى طعنه الأول بالسلاح الأول حال وجود الثاني معه للشد من أزره فأحدثا إصابة المجني عليه التي أودت بحياته .

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