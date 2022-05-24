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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس الحجز الزراعي: تكويد الحاصلات هدفه الربط بين جودة الإنتاج والتصدير.. فيديو

الحاصلات الزراعية
الحاصلات الزراعية

 

قال الدكتور احمد العطار، رئيس الحجز الزراعي، إن التكويد هدفه الربط بين جودة الانتاج وأسواق التصدير.

 

وأضاف "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "تكويد البصل المصري المصدر إلي السعودية يعتبر أمان للمزارع المصري والمستورد أيضا"، لافتا: "التكويد عملية فنية تخص تتبع الحاصلات الزراعية المصدرة".

 

وأوضح: "التكويد يجلعنا نعرف المزرعة التي جاء منها المنتج، ومركز التعبئة الذي سيذهب إلية والميناء الذي سيذهب إليه للتصدير"، معقبا: "استطيع من خلال التكويد تتبع اي شحنة من البداية حتى التصدير والاستلام".

 

وأشار الدكتور احمد العطار، رئيس الحجز الزراعي، إلى أن التكويد شرط لتصدير البصل المصري إلى السعودية اعتبارا من يونيو المقبل.

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