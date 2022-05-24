عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شك في سلوكها.. موظف يقتل زوجته طعنا في أوسيم

أرشيفية
أرشيفية

تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة قتل موظف لزوجته بمنطقة أوسيم.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، كما قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت تفاصيل قتل موظف لزوجته داخل منزلهم بمنطقة أوسيم.

يقيمان في نفس الفيلا.. مفاجأة في مشاجرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

التحفظ على حسام حبيب بقسم الشيخ زايد لظهور حكم قضائي لاسم مشابه

بلاغا تلقته شرطة النجدة في الجيزة، أفاد بقتل زوج لزوجته داخل منزلهما بمنطقة أوسيم، وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

 

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة سيدة مسجاة على الارض وبها طعنات متفرقة بالجسد.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن زوجها تخلص منها بسبب شكه في سلوكها، حيث نشبت بينهم خلافات قام بإنهاء حياتها بطعنات مستخدما سكين.

قتل اوسيم جثة مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار 21 يفقد 175 جنيها

«عليا الطلاق أبوظ الجوازة».. لماذا هددت بوسي الحضور ومن هو هشام ربيع زوجها ؟

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

موسمان بـ2 مليون دولار .. تفاصيل صفقة انضمام بن شرقي لـ الأهلي

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

موضوعات متعلقة

يقيمان في نفس الفيلا.. مفاجأة في مشاجرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

التحفظ على حسام حبيب بقسم الشيخ زايد لظهور حكم قضائي لاسم مشابه

إخلاء سبيل حسام حبيب في اتهامه بالاعتداء على شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

في واقعة طليق شيرين.. التحريات: رخصة سلاح حسام حبيب منتهية منذ 2019

حجز مصطفى هريدي لحين ورود تحليل المخدرات

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

جَمع ربع مليار جنيه.. تحقيقات موسعة مع مستريح كرداسة

جمع ملايين الجنيهات.. سقوط مستريح جديد في كرداسة

ترشيحاتنا

شوبير: مصابو الأهلي في تحسن ويتعافون قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبدالغفار يلتقي تيدروس أدهانوم لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الصحية

الصحة العالمية تشيد بجهود مصر في مواجهة الأمراض والأوبئة

ميدو بعد فوز الزمالك على أسوان: رئيس النادي شكله عنده حق

على هامش دافوس.. شكري يلتقي نظيره الأردني ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

شرم الشيخ تحتضن كأس أفريقيا والبحر المتوسط والبطولة العربية للترايثلون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الحب ما قتل.. طالب ياباني يعبر عن عشقه لصديقته الهولندية بالتهامها

الكشف عن 22 غرفة سرية أسفل تاج محل.. ومفاجأة بشأن ما بداخلها

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

والنبي سيبوه.. قصة شيرين وحسام حبيب من الحب حتى التهديد بسلاح ناري

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لـ "خالد - 20" بالمنطقة الجنوبية العسكرية

قصة وفاة حنين الرازقي وشهادة والدتها تثير التساؤلات في بورسعيد.. فيديو جراف

بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

حيلة شيطانية .. رجل وزوجته يسرقان سيارة في النزهة فكانت المفاجأة “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

اﻟﻤﺰﻳﺪ