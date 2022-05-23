التحفظ على حسام حبيب بقسم الشيخ زايد لظهور حكم قضائي لاسم مشابه

سدد الفنان حسام حبيب مبلغ ١٠ الاف جنيه الكفالة المقررة من النيابة العامة في اتهامه بسب وشتم شيرين عبد الوهاب وتحفظت عليه قوات الامن بقسم شرطة الشيخ زايد.

وافاد المستشار جميل سعيد دفاع حسام حبيب انه اثناء انهاء اجراءات الافراج عن موكله بالكشف الجنائي عليه تبين وجود حكم قضائي لشخص يحمل اسم مشابه له وبالتالي تم تأجيل الافراج عنه لحين التأكد من هوية صاحب الحكم القضائي.

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتتولى النيابة العامة التحقيق.

وحررت الفنانة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم محضرا ضد زوجها السابق حسام حبيب بعدم التعرض لها ولابنتيها بعد توجهه اليها في فيلتها بمنطقة الشيخ زايد حيث ابلغت شرطة النجدة عن تواجده بفيلتها.

تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة اخطارا من شرطة النجدة بالواقعة حيث اشارا تحريات اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث ان شرطة النجدة تلقت اتصالا هاتفيا من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بسبب وجود حسام حبيب بفيلتها وانتقلت قوة امنية من قسم الشرطة لفحص البلاغ وطلبت المطربة أخذ تعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها.

واضافت التحريات انه بسؤال الفنان حسام حبيب عن اقوال طليقته برر تواجده بالفيلا بوجود اتفاقات بينهما لإنهاء مشروع فني ولم ينوي ايذائهن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.