بعد محضر شيرين عبدالوهاب .. عقوبات قانونية في انتظار حسام حبيب.. فيديو

تجري النيابة العامة بـ الشيخ زايد ، التحقيق مع الفنان حسام حبيب ، على خلفية اتهامه بتهديد والتعدي على طليقته المطربة شيرين عبدالوهاب و ابنتيها بالسب والشتم.

وطلبت النيابة العامة، سرعة إجراء تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وطلبت الاستماع لأقوال الفنانة لكشف تفاصيل الواقعة حيث يواجه طليق الفنانة عدة اتهامات منها السب والشتم وحيازة سلاح بدون ترخيص، حيث عثر بحوزته على سلاح ناري انتهت رخصته منذ عام 2019.

القبض على حسام حبيب

كانت الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المطرب حسام حبيب بعدما تقدمت طليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب بمحضر ضده تتهمه بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

ولمتابعة المزيد حول محضر شيرين عبدالوهاب وعقوبات في انتظار حسام حبيب.. تابع الفيديو جراف التالي: