الجزائر: تسجيل 31 وفاة و 1511 إصابة حوادث مرور خلال أسبوع

أحصت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، وفاة 31 شخصا وإصابة 1511 آخرين بجروح على إثر حوادث مرور مختلفة، خلال الأسبوع المنصرم، حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.



وأوضح البيان أن أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 مايو الجاري، والتي كانت في ولاية الجزائر العاصمة بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث. و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل، سمحت بإخماد 925 حريق من بينها منزلية، صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف، وإنقاذ 530 شخص من الخطر، وفق ذات البيان.